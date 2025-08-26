Бадра Гунба отметил, что Абхазия ощущает поддержку российского руководства и народа

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба назвал уникальным и значимым событием открытие музея Государственного русского театра драмы им. Фазиля Искандера в рамках первого международного проекта программы Бахрушинского музея "Новый музей театра". Гунба считает, что такого рода культурное взаимодействие будет платформой для сближения народов Абхазии и России. Об этом он сказал журналистам после посещения музея.

Новый музей театра Искандера - это первый международный проект федеральной программы "Новый музей театра", реализованный Бахрушинским театральным музеем при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Экспозиция, включающая более 120 уникальных экспонатов, рассказывает историю театра Искандера с 1980-х годов до наших дней.

"Сегодня уникальная возможность у наших соотечественников, и это бесценно. Символично в 17-ю годовщину признания независимости Абхазии Российской Федерацией открытие культурного очага, который нас объединяет. Безусловно, Фазиль Абдулович был человеком, который внес в абхазскую, русскую и мировую культуру особый вклад и шарм, и мы гордимся этим великим человеком. Спасибо за реализацию такого проекта, уверен, что именно такого рода культурное взаимодействие будет платформой для сближения народов Абхазии и России", - сказал Гунба.

Президент отметил, что Абхазия сегодня, как и всегда, ощущает поддержку российского руководства и народа. "Близость народа, отношение между странами - это не происходит искусственно, это то, что идет от души и связывает", - отметил он. Президент выразил благодарность генеральному директору Бахрушинского театрального музея Кристине Трубиновой и генеральному директору Русского театра Абхазии Ираклию Хинтбе за этот проект, а первому заместителю руководителя Администрации президента России Сергею Кириенко, министерствам культуры России и Абхазии за поддержку в реализации проекта создания музея в Русском театре драмы Абхазии.

Гунба также отметил, что Русский театр им. Искандера "давно вышел за рамки республиканского масштаба". "Театр Искандера является активным участником международного театрального искусства, и мы этим гордимся. Это - личная заслуга Ираклия Ревазовича [Хинтбы], спасибо ему за это", - сказал президент.

В свою очередь Хинтба напомнил, что здание Русдрама после реконструкции и переоснащения ввели в эксплуатацию в 2013 году в рамках российской инвестпрограммы и курировал тогда строительные работы Бадра Гунба, будучи министром культуры. "Руководство Абхазии того периода реализовало много масштабных проектов в рамках реконструкции учреждений культуры, но не все эти объекты сегодня содержатся в таком прекрасном виде, как Русдрам. Опять же это - заслуга руководителя и коллектива театра и нам сегодня не стыдно принимать гостей в этом очаге культуры", - добавил президент Абхазии.