Евродепутат Волгин: в Европе сосредоточены силы, не желающие мира на Украине

Депутат Европейского парламента от болгарской политической партии "Возрождение" считает, что "эти политики боятся, что если война прекратится, то все окружающие поймут их некомпетентность"

СОФИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС делают все возможное, чтобы конфликт на Украине продолжался. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европейского парламента от болгарской политической партии "Возрождение" Петр Волгин.

"Основные силы, которые не хотят мира на Украине, сосредоточены в Европе. <...> Основная причина происходящего - это страх, эти политики боятся, что если война прекратится, то все окружающие поймут их некомпетентность <...>. Перед этими лидерами была поставлена задача нанести поражение России, именно поэтому они и подталкивали Украину к продолжению боевых действий. Полагаю, что эти люди, начиная с председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделают все возможное, чтобы мира на Украине не было", - сказал Волгин.

Депутат Европарламента отметил, что во главе ЕС находятся специалисты, которые ориентируются на идеологические, а не на профессиональные методы решения возникающих проблем. "Я наблюдаю европейскую элиту лично, слушаю их, общаюсь, отмечаю противоречия. Лично могу подтвердить, что в этом коллективе мало людей, обладающих лидерскими качествами, разумным и логичным мышлением. Практически на всех постах в ЕС с высших позиций и до нижнего уровня находятся люди пропитанные современными идеологическими клише. Здраво мыслить они практически разучились. Поэтому перемены в ЕС могут пойти не от Еврокомиссии, а от конкретных европейских государств, в которых уже сейчас превалируют другие настроения, когда властные позиции займут политические партии иного типа и новые лидеры", - предположил он.

"Если бы все зависело от России и США, то война была бы быстро завершена, но, увы, вмешался ЕС, который и сейчас настаивает на продолжении конфликта и не намерен менять этой своей позиции. Шансы на достижения мира резко повысятся в том случае, если нынешние лидеры ЕС покинут свои посты по той или иной причине. Сейчас немецкие СМИ сообщают, что Урсулу фон дер Ляйен готовят к посту президента Германии, соответственно, если сообщение подтвердится, она досрочно покинет пост главы Еврокомиссии, и я ей искренне этого желаю. Возможно, что тогда Еврокомиссию возглавит разумно мыслящий человек", - полагает Волгин.

Глубинное государство

Болгарский политик подчеркнул, что причиной конфликта на Украине стала позиция Вашингтона. "В основе конфликта, который мы сейчас обсуждаем, лежит деятельность США, и именно США должны играть ключевую роль в его завершении. Президент Дональд Трамп прилагает большие усилия для его завершения, но сомневаюсь, что он полностью свободен в принятии решений, ведь глубинное государство - это отнюдь не фантастика, а реальность", - отметил Волгин.

Он отметил, что, вероятно, именно глубинное государство заставляет европейских политиков сегодняшнего дня идти наперекор желанию президента США прекратить войну в Европе. "В экономическом отношении Европа находится в полностью зависимом положении <...>. Европа должна инвестировать в США огромные деньги, не получив от этого ощутимой пользы. Нынешних руководителей ЕС можно считать кем угодно, но только не защитниками европейских интересов. <...> Это зависимые люди, тем более, что на высшие европейские посты их никто не избирал, их просто назначали, они простые марионетки, полностью зависимые от воли заокеанского хозяина, надпартийной американской машины. Но, надеюсь, что их заставят изменить свою позицию, чтобы прекратить войну. От абсурдного, ненормального противостояния никто никакой пользы не получает, поэтому возвращение к нормальности несомненно произойдет, вопрос лишь в том, раньше или позже, с меньшим или большим количеством жертв", - полагает депутат.

Украина и бюджет

"Акцентами политического сезона в Европе, который стартует в сентябре, несомненно будет ситуация на Украине, а также новый бюджет ЕС, который нам предстоит рассмотреть. Этот проект бюджета уже сейчас подвергается серьезной критике, так как предусматривает выделение огромных средств на перевооружение Европы за счет многих других важных программ, обеспечивающих ее стабильность и развитие. Эти темы будут серьезно обсуждаться, я надеюсь, что многие европейские депутаты возразят против очевидных нелепостей, заложенных в бюджете, хотя большинство Европарламента, вероятнее всего, его поддержит", - заявил Волгин.

Прогнозируя развитие ситуации в Европе, болгарский представитель в Европарламенте предположил, что волна протестов в европейских государствах из-за несогласия с нынешней политикой ЕС будет нарастать, а к власти придут новые лидеры, которые смогут найти выход из нынешнего политического и экономического тупика.