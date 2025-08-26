Решение Трампа об увольнении члена Совета управляющих ФРС США оспорят в суде

Федеральная резервная система пока не комментирует произошедшее

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа об увольнении Лизы Кук с поста члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) будет оспорено в американском суде. Об этом заявил журналистам ее адвокат Эбби Лоуэлл.

Трамп в понедельник заявил, что освободил Кук от занимаемой должности в связи с тем, что надзорный орган обвинил ее в мошенничестве при получении ипотечного кредита. Американский лидер подчеркнул, что это решение вступает в силу незамедлительно.

Кук в ответ заверила, что не намерена уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности. Как подчеркнул Лоуэлл, Трамп "не обладает полномочиями отстранять от должности члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук". "Его попытка уволить ее, основанная лишь на рекомендательном письме (надзорного органа - прим. ТАСС), не имеет под собой никаких фактических или юридических оснований. Мы подадим судебный иск, чтобы оспорить этот незаконный шаг", - отметил адвокат.

ФРС пока не комментирует произошедшее. Она была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом. Согласно оценкам профильных СМИ, исход будущего судебного разбирательства может иметь характер прецедента, поскольку продемонстрирует границы полномочий президента США в том, что касается отстранения от должности членов Совета управляющих ФРС.

Трамп в течение нескольких месяцев подвергает жесткой критике ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижает базовую процентную ставку. Президент утверждает, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

30 июля регулятор по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.