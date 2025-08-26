Иран и "евротройка" завершили раунд переговоров в Женеве по ядерному досье

Обе стороны изложили свои взгляды на резолюцию 2231, заявил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров по ядерному досье между Ираном и странами "евротройки" - Великобританией, Германией и Францией - завершился в Женеве. По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов.

"Обе стороны изложили свои взгляды на резолюцию 2231. Иран по-прежнему привержен дипломатии и поиску взаимовыгодного решения. Настало время для "евротройки" и Совета Безопасности ООН сделать правильный выбор, дав дипломатии время и пространство", - написал Гарибабади в X.

В ходе встречи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств обсуждалось требование "евротройки", согласно которому Иран должен восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также возобновить дипломатические переговоры для достижения нового соглашения по иранской ядерной программе. В противном случае Тегерану грозит повторное введение санкций, снятых в рамках соглашения 2015 года. С иранской стороны в переговорах также принимал участие заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Если переговоры не принесут результатов, "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Западные страны смогут задействовать этот механизм уже 18 октября.

"Евротройка" - это усеченный формат группы посредников, которые до 2015 года вели переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вторую половину международной "шестерки" на переговорах с Ираном представляли Россия, Китай и Соединенные Штаты.

СВПД был подписан 14 июля 2015 года. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Иран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.