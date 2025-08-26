Депутат Рады Горбенко: украинцам за бегство в РФ будет грозить до трех лет тюрьмы

Если мужчина бежал через западные границы, на первых порах ему будет положен административный штраф, заявил Руслан Горбенко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Украинцам будет грозить лишение свободы на срок до трех лет за бегство в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко, поясняя внесенный в парламент законопроект.

"В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство. Если мы говорим про страну-агрессора или союзников страны-агрессора, то такое бегство будет предусматривать открытие уголовного дела и, если я не ошибаюсь, до трех лет заключения", - сказал Горбенко в эфире YouTube-канала "Вечер. Live". Если мужчина бежал через западные границы, на первых порах ему будет положен административный штраф, в случае повторной попытки - уголовная ответственность.

22 августа правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы страны. Инициатором закона стала премьер-министр Юлия Свириденко, следует из информации, размещенной на сайте парламента. Сейчас за незаконное пересечение границы полагается только административная ответственность в виде штрафа в размере до $206 или ареста на срок до 15 суток. В пояснительной записке к проекту предлагается увеличить размер штрафа до 51-170 тыс. гривен ($1,2 тыс. - $4,1 тыс.), а также ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Еще три года тюрьмы украинцам могут дать за порчу пограничной инфраструктуры при попытке бегства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают более массовый характер.