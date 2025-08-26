Для танго нужны двое, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно.

"Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое", - отметил американский лидер на заседании президентского кабинета в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта на Украине. "Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились", - добавил Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.

"Я сейчас лажу с Зеленским. У нас сейчас другие отношения, поскольку мы больше ничего не платим Украине", - отметил президент США. "НАТО покупает всю военную технику и в полной мере платит", - добавил он.

"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Очень-очень хорошие. Опять же, это положительный момент", - подчеркнул Трамп.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.