Президент США заявил, что просто стремится спасти жизни "тысяч молодых людей"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. США могут ввести санкции и импортные пошлины в связи с украинским конфликтом в отношении не только Москвы, но и Киева. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Комментируя ситуацию вокруг Украины на заседании президентского кабинета в Белом доме, он заявил, что просто стремится спасти жизни "тысяч молодых людей". "<...> Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было", - заявил Трамп.