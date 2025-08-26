В Иране много объектов, некоторые были атакованы, отметил генеральный директор МАГАТЭ

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Первая группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах исламской республики. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим [свою работу там]. В Иране много объектов, некоторые были атакованы, некоторые - нет. Мы обсуждаем, какие практические механизмы необходимо задействовать, чтобы способствовать возобновлению нашей работы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.