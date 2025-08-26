Спецпосланник президента Соединенных Штатов отметил, что для доведения сделки до конца может потребоваться присутствие Дональда Трампа за столом переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Вашингтон считает возможной двустороннюю встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

"Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент [США Дональд Трамп] может потребоваться за столом [переговоров], чтобы довести сделку до конца", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.