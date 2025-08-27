Нидерланды призвали Израиль к расследованию ударов по больнице в Газе

Мирное население никогда не должно становиться целью атак, говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X

ГААГА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Нидерландов призвало Израиль приложить все усилия для установления обстоятельств авиаударов по больнице в секторе Газа, которые, по некоторым данным, унесли жизни 20 человек.

"Сообщения об израильских авиаударах по больнице в Газе, унесших жизни 20 человек, в том числе журналистов и медицинских работников, шокируют. Мирное население никогда не должно становиться целью атак. Необходимо приложить все усилия, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X.

В МИД также подчеркнули, что считают важным решение Израиля провести расследование инцидента. "Нидерланды также настоятельно призывают власти обеспечить доступ независимых СМИ в Газу и гарантировать, чтобы журналисты могли выполнять свою работу безопасно и без препятствий", - добавили в министерстве.

Министерство здравоохранения Газы 25 августа информировало о нанесении ВС Израиля двух ударов по больнице "Насер". Утверждалось, что первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как на место прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших.