МИД Дании вызвал дипломата США для объяснений по вопросу Гренландии

По данным Denmarks radio, по меньшей мере трое американцев, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, "проводят секретные операции влияния"

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Дании решило вызвать временного поверенного в делах США после "попыток оказания влияния" на Гренландию. Об этом сообщает Danmarks radio (DR), ссылаясь на главу ведомства.

"Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, безусловно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского временного поверенного в делах для переговоров", - заявил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

DR со ссылкой на информацию из восьми источников, которые говорили на условиях анонимности, рассказало, что по меньшей мере трое американцев, связанных с президентом США Дональдом Трампом, "проводят секретные операции влияния". Пока не удалось уточнить, действуют ли эти люди самостоятельно. Один из американцев, побывавших в Гренландии в начале этого года, собирал имена противников Трампа, а также составил список жителей острова, поддерживающих планы хозяина Белого дома по "захвату" автономии. Этот человек несколько раз появлялся на публике вместе с американским президентом.

В настоящее время у Соединенных Штатов нет посла в Дании. Назначенный на этот пост Трампом Кен Хауэри еще не вступил в должность. Представитель посольства США в Копенгагене прокомментировал DR, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц и что у отдельных американцев могут быть интересы в Гренландии.

Дания редко вызывает в МИД представителей стран-союзников для переговоров, отмечает DR.

Трамп и вопрос Гренландии

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.