Алиев предупредил Армению о последствиях в случае отказа от мирного соглашения

Президент Азербайджана подчеркнул, что важность документа заключается в признании обеими сторонами территориальной целостности друг друга

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказ Армении от выполнения договоренностей, достигнутых в Вашингтоне, приведет к серьезным последствиям.

"Если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от времени его прихода к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях", - сказал Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Алиев подчеркнул, что важность подписанного документа заключается в признании обеими сторонами территориальной целостности друг друга.

"Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность, что любое будущее правительство Армении проявит "достаточно мудрости" и не станет пересматривать достигнутые договоренности.

"Это соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном", - добавил Алиев.

Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске минской группы.