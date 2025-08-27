Президент Азербайджана подчеркнул, что для функционирования маршрута и обеспечения безопасности граждан необходимы международные гарантии

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проект Зангезурского коридора (TRIPP, "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") будет реализован в ближайшее время.

"Теперь, когда президент [США Дональд] Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время", - отметил Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Президент Азербайджана подчеркнул, что для функционирования маршрута и обеспечения безопасности азербайджанских граждан необходимы международные гарантии, поскольку "одних гарантий со стороны Армении будет недостаточно".

"Для нас важно, чтобы железная дорога была построена и чтобы были международные гарантии безопасности. Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность", - заявил Алиев.

Он также считает, что новый маршрут станет частью международной транспортной системы и выгоден Еревану. "Благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок. Учитывая то, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты", - подчеркнул Алиев.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет носить название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". В Азербайджане этот маршрут также называют Зангезурским коридором.