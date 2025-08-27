По данным газеты, они арендовали парусную яхту "Андромеда" по поддельным паспортам и установили бомбы на газопроводы

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Семь человек могли входить в диверсионную группу, предположительно причастную к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" осенью 2022 года. Об этом в пятницу сообщила газета Die Zeit со ссылкой на ордер на арест.

По ее информации, арестованный по подозрению в причастности к подрыву украинец Сергей К. мог выполнять роль координатора для команды из семи человек. Помимо Сергея К., в диверсии, предположительно, участвовали еще пять мужчин и одна женщина, они арендовали парусную яхту "Андромеда" по поддельным паспортам и установили бомбы на "Северные потоки".

Ранее журнал Spiegel сообщил, что поездка Сергея К. в Италию, где его задержали, стала для подозреваемого не первой с сентября 2023 года. Со ссылкой на службы безопасности издание пишет, что с осени 2023 года он неоднократно пересекал украинскую границу под своим настоящим именем. Он был выпускником вуза, ведущего подготовку офицеров спецслужб, но журнал не уточняет, какого именно. До 2015 года Сергей К. работал на украинские спецслужбы, затем ушел в бизнес, связанный с энергетикой. После начала СВО он снова оказался на службе в составе "сил специальных операций украинской армии", пишет журнал.