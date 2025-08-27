В Грузии арестовали счета семи неправительственных организаций

Они финансировали беспорядки в Грузии в 2024 году, уточнила местная Генпрокуратура

ТБИЛИСИ, 27 августа. /ТАСС/. Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций, финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

"Следствие установило, что обеспечение специальными средствами участников акции для насильственных действий против правоохранителей выполнялось координированно, в том числе средствами неправительственных организаций", - говорится в сообщении.

Арестованы счета Фонда гражданского общества, Международного общества справедливых выборов и демократии, Института развития свободы информации, фонда "Защитники демократии", "Демократическая инициатива Грузии", "Сафари" и Центра социальной справедливости. При их финансировании для участников протестов покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые митингующие использовали во время противостояния с полицией.

Также руководители указанных организаций, отмечает прокуратура, открыто призывали к гражданскому неповиновению. Средствами этих НПО оплачивали штрафы участников протеста, обеспечивали защиту в суде. Этим, с одной стороны, они поощряли участие в противоправных действиях, а с другой покровительствовали тем, кто был в них вовлечен.

Генеральная прокуратура Грузии 10 февраля сообщила, что расследует дело о возможном саботаже и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности. Как пояснили в прокуратуре, расследование началось на основании заявления общественного движения "Единая нейтральная Грузия".

В 2024 году в Грузии прошли массовые протесты. Весной они были вызваны принятием в парламенте закона об иноагентах, в конце октября - начале ноября парламентскими выборами, итоги которых не признала оппозиция. 28 ноября началась новая волна протестов, после объявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Митинги сопровождались противостоянием с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстрантов.