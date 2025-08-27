Додон: действующая власть в Кишиневе превращает Молдавию в колонию

По словам экс-президента страны, правительство прозападной Партии действия и солидарности раскололо общество и посеяло в нем вражду

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Прозападное правительство в Кишиневе превращает Молдавию в колонию. Об этом заявил экс-президент страны, руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон по случаю Дня независимости.

"День независимости - уже не про сплоченность и патриотизм. Этим национальным праздником пользуется диктаторский, репрессивный режим, <...> который отказался от суверенитета в пользу чужих геополитических интересов, в пользу иностранных лидеров, которые приезжают сюда как в свою колонию и диктуют нам нашу внутреннюю политику", - написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, правительство прозападной Партии действия и солидарности (ПДС) раскололо молдавское общество и посеяло в нем вражду. "[Режим] захватил правосудие и государственные учреждения, уничтожил независимую прессу, преследует своих граждан", - отметил политик.

Годовщину независимости республика отмечает на фоне глубокого кризиса. В стране проходят массовые акции протеста оппозиции против правительства ПДС и президента страны Майи Санду. Участники протестов возложили на власть ответственность за экономический кризис, рекордный рост цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Со своей стороны, власти Молдавии заявляют об угрозе государственного переворота и планах саботирования проевропейского курса страны. В стране были заведены уголовные дела против лидеров оппозиции, приостановлено вещание оппозиционных телеканалов, ужесточена цензура, от участия в парламентских выборах 28 сентября отстранены ряд оппозиционных партий.

27 августа в Кишиневе ждут с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Лидеры европейских стран вместе с руководством республики выступят с обращением к гражданам страны. Оппозиция назвала эти планы нарушением избирательного кодекса и вмешательством в выборы.