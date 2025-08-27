Украинский премьер Юлия Свириденко ранее сообщила, что кабмин разрешил выезд мужчинам от 18 до 22 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины до сих пор не опубликовал постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу, так как документ все еще не написан. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и назвал ситуацию "концом государственного управления".

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет запрещен выезд из страны. Во вторник премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что кабмин разрешил выезд мужчинам от 18 до 22 лет. Решение должно вступить в силу на следующий день после того, как постановление опубликуют.

"Постановления о выезде 18-22-летних до сих пор нет. Знаете почему? Потому что оно еще не написано и его прямо сейчас пишут. Кабмин просто проголосовал за что-то, неизвестно что, а теперь пытается сформулировать это в постановление. Это конец государственного управления. Хуже уже не будет", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал работу Свириденко. "Я просто не могу представить такого ни в одной стране мира. Кабмин голосует за постановление, которое не написано", - добавил депутат.

Издание "Страна" со своей стороны отмечает, что также не внесены изменения в постановление о порядке пересечения границы гражданами Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, которым предложили разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет. На следующий день Зеленский провел совещание со Свириденко, а к вечеру кабмин проголосовал за постановление о выезде мужчин до 22 лет.