Инициаторы законопроекта считают нелогичными условия в виде условного или более мягкого по решению суда наказания

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады предлагают ужесточить закон о неповиновении приказу командира и сажать в тюрьму военнослужащих на срок от 5 до 10 лет без возможности суда назначить им более мягкое наказание или испытательный срок. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Сейчас статья 402 уголовного кодекса Украины за отказ от выполнения приказа командира предусматривает военнослужащим условное наказание или более мягкое по решению суда. Инициаторы законопроекта считают такие условия нелогичными и хотят включить закон о неповиновении в перечень деяний, за которые возможно наказание только в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

В среду этот законопроект рассмотрит комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Если он будет одобрен, украинские парламентарии уже в сентябре смогут проголосовать за принятие закона.