Guardian: Европа опасается отправлять войска на Украину

По данным газеты, европейские страны не уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Европейские страны опасаются направлять войска на Украину из-за опасений, что Вашингтон может в любой момент прекратить с ними обмен разведданными. Об этом сообщил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке в британской газете The Guardian.

"Европейские правительства, размышляющие над тем, следует ли направлять сухопутные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские силы или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные, данные наблюдения и разведывательной деятельности, если Россия начнет новое наращивание военной мощи или возобновит военные действия", - написал он.

Тейлор указал, что европейские лидеры "также сталкиваются с политическими и экономическими проблемами" внутри своих стран, пытаясь увеличить военную и финансовую поддержку Киева и разработать надежный план гарантий безопасности на послевоенный период. Эксперт заявил о наличии серьезных сомнений в том, что европейские государства смогут "обеспечить какое-либо прекращения огня". По его словам, Европа не обладает "политическим и военным потенциалом, необходимым для сдерживания России без надежной поддержки США".