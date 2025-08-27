В южнокорейском МИД подчеркнули, что предоставление земель в безвозмездное пользование является мерой обеспечения стабильного пребывания американского военного контингента в стране

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. США не делали официального запроса на передачу им прав собственности на землю, на которой расположены американские базы в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

"Запроса на передачу прав собственности на землю не поступало. Мы оказываем прямую и косвенную поддержку в целях обеспечения стабильной обстановки для пребывания американского военного контингента в Республике Корея, и передача [в безвозмездное пользование] земли - часть этих усилий", - заявили в министерстве.

Во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы обсудить передачу прав на землю, на которых расположена "большая американская крепость". Вероятно, речь шла о базе "Кэмп Хамфрис" в Пхёнтхэке, которая считается крупнейшей базой ВС США за рубежом. Трамп также сказал, что Южная Корея якобы сдает США в аренду эту землю.

Как заявил после саммита советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак, в соответствии с двусторонними договоренностями Республика Корея предоставляет земельные участки, на которых расположены американские базы, в безвозмездное пользование, а не в аренду. Во время саммита Трамп также ошибочно сказал, что в Южной Корее расквартированы 40 тыс. американских военнослужащих, а не 28,5 тыс. Ли Чжэ Мён не стал спорить по этим вопросам.

Южнокорейские эксперты считают, что Трамп мог поднять тему прав собственности на землю в качестве переговорной тактики.