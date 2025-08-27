По мнению колумниста газеты Адама Зиво, "причинение вреда Москве даст Оттаве больше времени" для решения проблемы арктического суверенитета страны

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Оказание военной помощи Киеву дает Канаде время, чтобы укрепиться в Арктике, по мнению Оттавы, из-за исходящих от РФ и Китая угроз для нее в этом регионе, считает колумнист канадской газеты National Post Адам Зиво на фоне заявлений премьер-министра страны Марка Карни о возможной отправке канадских военных на Украину.

"При наличии таких противников, как Россия и Китай, Канаде неизбежно потребуется поддержка более крупных союзников для сдерживания [потенциальных] вторжений на ее удаленные территории, - утверждает издание. - В этом контексте разумно вооружить Киев сегодня и, если будет такая возможность, то и отправить канадских миротворцев для сдерживания дальнейшего реваншизма России в Восточной Европе. Причинение вреда Москве даст Оттаве больше времени для решения своей проблемы арктического суверенитета, что в конечном счете позволит сэкономить средства (а, возможно, и жизни) в долгосрочной перспективе".

Газета добавила, что на обеспечение своей безопасности в Арктике Канаде потребуется "невероятное количество денег и времени", но, когда результат будет достигнут, это продемонстрирует союзникам, что Канада является надежным военным партнером.

На прошлой неделе в рамках необъявленного визита в Киев Карни не исключил возможности отправки войск на Украину в рамках возможного мирного соглашения. С 2022 года Оттава оказала Киеву военную помощь на сумму 6,5 млрд канадских долларов ($4,7 млрд).

В 2024 году Канада обновила стратегию действий в Арктике с учетом расширения НАТО за счет вступления в организацию Швеции и Финляндии. Она, в частности, предполагает увеличение военного присутствия и сотрудничества с союзниками в регионе. Так, бывшая глава МИД страны Мелани Жоли заявляла, что Оттаве нужно больше "глаз и ушей" в Арктике на фоне действий РФ и Китая в этом регионе.

В рамках этой стратегии, как сообщалось в начале августа, ВМС Канады в ближайшие несколько месяцев проведут в Арктике несколько учений, в том числе в районе Берингова и Чукотского морей.