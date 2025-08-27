WSJ: европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину

По данным газеты, без поддержки Вашингтона европейским лидерам будет сложно "продать общественности" такую идею

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры вынуждены признать, что многие избиратели в их странах против отправки военных на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

"У плана по отправке тысяч европейских военных на Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой есть ключевой скептик - это общественность в Европе", - пишет издание.

Как передает WSJ, страны Восточной Европы не хотят уменьшать количество военных на собственных границах. Значительная часть населения Италии и Германии, "которых преследует прошлое Второй мировой войны", также выступает против идеи направить войска. Дания, Нидерланды и Эстония выразили готовность выделить военных, отмечает газета. Британия в случае участия в "миротворческой миссии" будет уделять внимание "воздушному и морскому пространству", пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Вместе Лондон и Париж планируют выделить 6-10 тыс. военных.

У европейских чиновников нет понимания, будут ли США готовы поддержать такую миссию. Без поддержки Вашингтона им будет сложно "продать общественности идею какой-либо отправки военных", указывает газета. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп исключил отправку американских военных, однако заявлял, что Вашингтон "сыграет какую-то роль в гарантировании безопасности Украины".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности около 10 стран направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.