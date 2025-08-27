В Минске заявили о росте уровня военных угроз вокруг Белоруссии

Госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович также указал на деструктивную риторику в отношении страны

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Уровень военных угроз вокруг Белоруссии, несмотря на мирные инициативы Минска, продолжает нарастать. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Мы видим, как в разных уголках мира вспыхивают военные конфликты. XXI век насыщен такими нехорошими событиями. Не исключение и обстановка, которая складывается вокруг нашей страны. Беларусь находится в центре Европейского континента. Поэтому все процессы, которые сегодня происходят в мире, они затрагивают и нашу республику. Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей", - сказал он журналистам во время посещения Оршанского района.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, деструктивная риторика в отношении Белоруссии также нарастает. "И мы видим от европейских соседей только какие-то недоброжелательные шаги в отношении нашей страны. Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало", - отметил Вольфович.

Он подчеркнул, что Минск не ставит во главу угла вопросы милитаризации и увеличения численности вооруженных сил. "Мы видим, как вооружаются вооруженные силы Польши и прибалтийских государств, какая риторика звучит с их стороны в наш адрес. Не прекращаются попытки дестабилизации обстановки в стране, с подачи, опять же, западных кураторов нашими беглыми", - пояснил госсекретарь Совбеза.

Вольфович напомнил, что на секретариат Совета безопасности возложена задача по контролю выполнения задач обеспечения поставки новых образцов вооружения в вооруженные силы и другие военные организации страны. "Цель моего сегодняшнего визита - посмотреть, как складывается обстановка на одном из предприятий в системе государственного военно-промышленного комитета", - указал он.