Le Canard enchaine: Франция готовит медиков к массовому приему раненых

Предполагается создать медицинские центры, которые в течение двух месяцев должны иметь возможность принимать по 100 пострадавших в день, а в пиковые периоды - до 250 человек ежедневно, сообщает газета

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Франции разослало в региональные агентства здравоохранения (ARS) инструкции по подготовке медперсонала к возможному приему большого числа пациентов из зоны боевых действий. Об этом сообщает еженедельная газета Le Canard enchaine.

Подготовка врачей и медперсонала инициирована Минздравом по запросу Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности Франции и должна завершиться к марту 2026 года. За это время предполагается создать медицинские центры, которые в течение двух месяцев должны иметь возможность принимать по 100 пострадавших в день, а в пиковые периоды - до 250 человек ежедневно в течение трех дней. Гражданские больницы должны быть готовы принять от 100 тыс. до 500 тыс. человек в течение периода от десяти до ста восьмидесяти дней.

Создавать медцентры планируется вблизи крупных транспортных узлов для приема пациентов из зоны боевых действий и "их возвращения в родные страны". При этом иностранцев будут отслеживать в системе, чтобы обеспечить "компенсацию медицинским учреждениям и специалистам, мобилизованным для оказания медицинской помощи иностранным вооруженным силам [или] союзникам, в соответствии с международными соглашениями".

"С настоящего момента [директорам ARS предлагается] информировать медицинское сообщество об ограничениях военного времени, характеризующегося дефицитом ресурсов, увеличением потребностей и возможными последствиями на [французской] территории", - говорится в циркуляре Минздрава. Особое внимание рекомендуется уделять "лечению посттравматических психических расстройств, физической терапии и реабилитации".

При этом инструкция подразумевает реквизирование всех медработников страны, независимо от сферы их деятельности, чтобы они дополнили 14 тыс. женщин и мужчин, уже состоящих в военной медицинской службе ВС Франции. Газета также ссылается на другую "конфиденциальную инструкцию" Минздрава о том, что в случае активных боевых действий восемь военных госпиталей Франции должны будут освободить место для раненых французских пехотинцев. "Гражданских онкологических больных, проходящих химиотерапию, которые сегодня составляют большую часть их контингента, просят поскорее выздороветь или скончаться в гражданской больнице", - иронично замечает издание.

Подготовка к большому конфликту

Из всего этого Le Canard enchaine делает вывод, что Франция готовится принять на себя обязанность тыловой базы для союзных стран в случае возникновения масштабного конфликта. В министерстве, комментируя свое распоряжение, сослались на необходимость "заранее определить условия оказания медпомощи в текущей международной обстановке". Также чиновники напомнили об обязательствах Франции в рамках НАТО принять все меры вплоть до применения силы в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса.

Ранее Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции опубликовал обновленную доктрину в области обороны и безопасности - "Национальный стратегический обзор - 2025" (RNS 2025). В документе говорится о высокой угрозе возникновения в Европе к 2030 году масштабного вооруженного конфликта, в который будут вовлечены как сама Франция, так и ее союзники. И хотя угроза крупной конвенциональной войны на национальной территории Франции "не рассматривается как достоверная", доктрина отводит Франции "ключевую роль в обороне Европы, особенно против России" в рамках НАТО.