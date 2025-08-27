По словам итальянского премьера, Рим всегда отмечал, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Киеву

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по модели 5-й статьи Устава НАТО - основанной рассматриваемый западными союзниками Киева механизм.

"Италия всегда отмечала, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Украине. С этого надо начинать, и это было утверждено на недавней встрече в Вашингтоне между европейцами, американцами и Украиной. Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО (о коллективной обороне), - сейчас основное в обсуждениях", - сказала она, выступая на форуме в Римини.