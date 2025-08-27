Правительство республики обусловило это тем, что в публичном пространстве эти захоронения "служат пропаганде тоталитарного режима"

ВИЛЬНЮС, 27 августа. /ТАСС/. Муниципалитеты Литвы смогут воспользоваться государственным финансированием для переноса из публичного пространства и перезахоронения на кладбища останков советских солдат. Решение об этом было принято на заседании кабмина.

Правительство обуславливает выделение финансирования тем, что оно должно установить, что в публичном пространстве эти захоронения "служат пропаганде тоталитарного режима".

В государственном бюджете 2025 года средства на подобные мероприятия не предусмотрены. Власти надеются, что финансирование будет прописано в бюджете 2026 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин заявил, что министерство намерено продвигать инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о признании Победы над нацизмом достоянием человечества. Он заверил, что ведомство и его загранучреждения "постоянно прилагают усилия, чтобы противодействовать подогреваемой в большинстве восточноевропейских стран дискуссии о судьбе памятников советским воинам".