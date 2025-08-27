Посол США во Франции: американские дипломаты помогут в борьбе с антисемитизмом

В том числе будут приняты меры по искоренению антисемитизма с помощью французского национального плана по борьбе с расизмом, отметил Чарльз Кушнер

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Посол США во Франции Чарльз Кушнер после вызова во французский МИД из-за слов о недостаточной борьбе с антисемитизмом в стране заявил, что американские дипломаты будут помогать французам в борьбе с этим явлением, в том числе через систему образования.

"В ходе встречи в МИД Франции мы с моей командой в качестве общей цели определили борьбу с антисемитизмом, в том числе и через систему образования. Договорились принять решительные меры по искоренению антисемитизма с помощью французского национального плана по борьбе с расизмом и антисемитизмом, нашей двусторонней рабочей группы, а также взаимодействия с частными организациями", - говорится в сообщении посла в X.

24 августа Кушнер написал письмо на имя президента Франции Эмманюэля Макрона и опубликовал его в американской газете The Wall Street Journal. В нем он обвинил президента в том, что французские власти прилагают недостаточно усилий для борьбы с антисемитизмом, в том числе среди детей. В МИД Франции назвали слова посла неприемлемыми и заявили, что они нарушают нормы международного права. После чего 25 августа американского посла вызвали во французское внешнеполитическое ведомство.