На Украине после скандала переделали постановление на выезд мужчин до 22 лет

Депутат рады Алексей Гончаренко ранее разместил документ, из которого следовало, что в 22 года пересечь границу уже невозможно, и обвинил власти в обмане

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Текст постановления, которым разрешается выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, опубликован на сайте кабинета министров Украины. Этот вариант отличается от документа, который утром публиковал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

26 августа в кабмине сообщили, что принято постановление, разрешающее во время военного положения выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст не обнародовался. Утром 27 числа Гончаренко разместил в своем Telegram-канале документ, из которого следовало, что в 22 года пересечь границу уже невозможно, и обвинил власти в обмане.

После этого на сайте правительства появился текст, в котором выезд 22-летним все-таки разрешается. "Ну что, вот и переписали постановление и сделали 22 года включительно. <...> Я хочу поблагодарить всех вас, потому что благодаря вам удалось добиться, чтобы выезд разрешили для 22-летних включительно", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что после резонанса кабмин "быстренько переписал постановление и изменил одну цифру".

В официальном тексте постановления, размещенном на сайте правительства страны значится, что "в случае введения на территории Украины военного положения ограничения по пересечению государственной границы не распространяется на граждан мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно)".

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет запрещен свободный выезд из страны. 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, которым предложили разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет.

После этого Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, уже вечером 26 августа она сообщила, что кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны. Решение должно было вступить в силу на следующий день после опубликования, но обнародовано не было. Гончаренко утверждал, что кабмин принимал решение в спешке и "без документа", который писался на следующий день.