Bloomberg: Ермак и Умеров встретятся в США с Уиткоффом

Темой визита станет обсуждение украинского конфликта и гарантий безопасности, указывает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров отправятся на этой неделе в США для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, темой визита станет обсуждение украинского конфликта и гарантий безопасности.

Ранее Уиткофф в интервью телеканалу Fox News анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины.