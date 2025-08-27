27 августа, 16:29

Bloomberg: Ермак и Умеров встретятся в США с Уиткоффом

Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. AP Photo/ Jacquelyn Martin
Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф
© AP Photo/ Jacquelyn Martin
Темой визита станет обсуждение украинского конфликта и гарантий безопасности, указывает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров отправятся на этой неделе в США для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, темой визита станет обсуждение украинского конфликта и гарантий безопасности.

Ранее Уиткофф в интервью телеканалу Fox News анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины. 

Теги:
УкраинаСШАУмеров, Рустем ЭнверовичЕрмак, Андрей Борисович