Президент США также подчеркнул, что власти следят за финансистом и его "сумасшедшими друзьями с западного побережья"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь американского финансиста Джорджа Сороса и его сына к ответственности в соответствии с законом о преступных организациях (RICO Act) за "поддержку насильственных протестов" в стране.

"Джордж Сорос и его замечательный сын - радикальный левый - должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое на территории Соединенных Штатов Америки", - написал президент США в Truth Social.

"Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части", - продолжил американский лидер.

"Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", - добавил он. Трамп также призвал Сороса и его "сумасшедших друзей с западного побережья" быть осторожнее, поскольку власти США "следят на ними".

Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) предусматривает, в том числе, тюремное заключение сроком до 20 лет, а также финансовые санкции.