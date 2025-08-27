Рютте: Rheinmetall доведет производство снарядов до 700 тыс. в год

Генсек НАТО отметил важность этого на фоне намерения альянса по расширению производства снарядов до 2 млн в год уже в 2025 году

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Немецкий концерн Rheinmetall в этом году доведет свое суммарное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм до 700 тыс. в год, что станет важным вкладом в планы НАТО увеличить производство снарядов до 2 млн к концу 2025 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте выступая на церемонии открытия завод компании в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония), который должен стать крупнейшим снарядным заводом Европы.

"Здесь будет производиться 350 тыс. снарядов в год. Но что более важно на всех своих многочисленных заводах по производству боеприпасов от Европы до Южной Африки Rheinmetall уже в этом году произведет 700 тыс. снарядов. Это особенно важно, когда НАТО намерена выполнить задачу по расширению производства снарядов до 2 млн в год уже в этом году", - заявил он.

Как заявил на церемонии открытия глава компании Армин Паппергер, производство снарядов калибра 155 мм будет постепенно наращиваться и к 2027 году достигнет на этом заводе 350 тыс. снарядов в год.