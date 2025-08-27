Пентагон: США надо убедить КНР, что сокращение ядерных вооружений в ее интересах

В ином случае соглашения не будет, уточнил заместитель начальника штаба ВВС Соединенных Штатов по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны убедить Китай в том, что сокращение ядерных вооружений отвечает его интересам, признал заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Так что мы должны убедить китайскую сторону, что в ее интересах изменить ситуацию, как они ее видят. Или у нас не будет соглашения", - сказал он, комментируя перспективы подключения Пекина к возможному процессу дальнейшего сокращения ядерных вооружений с участием Москвы и Вашингтона. Джебара выступил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что требования американской администрации к Пекину присоединиться к Москве и Вашингтону в диалоге о ядерном разоружении неразумны и нереалистичны. Дипломат комментировал высказывания президента США Дональда Трампа на эту тему.

Отвечая в конце июля на вопрос ТАСС, Трамп подтвердил желание Вашингтона приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. При этом глава администрации США выразил мнение, что истечение срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира". Позднее хозяин Белого дома несколько раз заявил о стремлении подключить к диалогу о ядерном разоружении Пекин.