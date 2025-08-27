Стороны также подняли вопрос о перспективе двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 27 августа. /ТАСС/. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов сообщил, что по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли.

Отмечается, что они также обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также подготовку к предстоящим многосторонним мероприятиям.

"Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и гуманитарных обменов, а также дальнейшему углублению взаимодействия в региональных и международных форматах", - написал Саидов в своем Telegram-канале.