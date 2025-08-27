Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Китай быстро наращивает ядерный арсенал и за последние два года прибавил к нему почти такой же объем стратегических вооружений, каким сейчас располагает Великобритания. С таким заявлением выступил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Китай много лет назад принял решение перейти от минимальных сил сдерживания к осуществлению стратегического прорыва, который мы сегодня наблюдаем", - сказал он на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"За два года, в течение которых я занимаюсь этой работой, китайская сторона, по сути, прибавила [к своему ядерному арсеналу] примерно почти столько же [вооружений], сколько насчитывают все британские силы ядерного сдерживания. Они [Китай] строят быстро и действуют быстро. И они продолжат это делать", - отметил Джебара. Он заострил внимание на том, что Россия и США также модернизируют свой ядерный арсенал.

Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Согласно данным СИПРИ, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

Как уточняется в докладе, Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). По оценке СИПРИ, в настоящее время у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. Он наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год). Считается, что Великобритания (225 боеголовок) не увеличила свой арсенал в 2024 году, но это может произойти в будущем.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в январе заявил ТАСС, что Пекин поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, который требуется для обеспечения безопасности. Так дипломат прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что он считает возможным сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая. Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай придерживается "политики неприменения ядерного оружия первым, следует стратегии самообороны", а также "никогда не участвует в гонке вооружений ни с одной страной".