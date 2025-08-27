Пентагон: проект системы ПРО США Golden Dome не подрывает стабильность

Важно понимать, что "противники полным ходом осуществляют наращивание сил ядерного сдерживания не из-за Golden Dome", отметил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что создание новой системы противоракетной обороны (ПРО) США Golden Dome ("Золотой купол") не подрывает стратегическую стабильность в мире. Эту позицию изложил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Нет, я совершенно не беспокоюсь об этом", - ответил он на вопрос о потенциальном влиянии упомянутой системы на стратегический баланс сил в мире и о возможных ответных действиях России и Китая. Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла высказал мнение, что строительство Golden Dome является "основополагающим элементом" безопасности США.

"Относительно того, как отреагируют наши противники, думаю, очень важно понимать, что наши противники полным ходом осуществляют наращивание [сил ядерного сдерживания] не из-за Golden Dome. Это Golden Dome строят из-за того, что наши противники полных ходом осуществляют наращивание", - утверждал заместитель начальника штаба ВВС США. Джебара полагает, что шаги США по строительству системы "не дестабилизируют, а дополняют" другие усилия вашингтонской администрации по укреплению безопасности.

Президент США Дональд Трамп 20 мая сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры системы Golden Dome, и объявил о выделении средств на нее. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Вашингтонская администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд.

Позиция России и Китая

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в июне заявил в интервью ТАСС, что такие программы США, как Golden Dome, станут препятствием для новых инициатив в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями.