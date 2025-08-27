Атаку совершили с помощью "гиперзвуковой баллистической ракеты", уточнил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали "гиперзвуковой баллистической ракетой" аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа также заявил, что "операция достигла своей цели", поскольку ракетная атака вынудила жителей Израиля отправиться в убежища, а также привела к приостановке работы аэропорта. В среду утром израильская армия сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в ряде районов страны.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года. После срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении атак в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки нанесения ракетных ударов по объектам на израильской территории.