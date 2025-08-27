Бывшего вице-премьера Украины Стефанишину назначили послом в США

Владимир Зеленский поблагодарил за работу Оксану Маркарову, ранее занимавшую этот пост

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил послом Украины в США Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

В июле Зеленский сообщил, что Киев предложил кандидатуру Стефанишиной на этот пост. Пока шло согласование, она работала на должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи по обновлению работы нашего посольства. Главное - реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном, наши договоренности с президентом [Дональдом] Трампом, прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное гарантирование безопасности Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "на столе два украинских предложения - <...> соглашение об оружии для Украины, соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов".

Зеленский поблагодарил за работу Оксану Маркарову, занимавшую пост посла Украины в США, отметив, что он предложил ей "и дальше быть в команде". На какую должность ее планируется назначить, он не уточнил.

Ранее ожидалось, что послом в Соединенных Штатах будет назначен министр обороны ушедшего правительства Рустем Умеров. По данным украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. Позже Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.