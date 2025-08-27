По данным газеты, это еще один пример того, как Белый дом осуществляет контроль над округом Колумбия

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта США планирует взять под свое управление железнодорожную станцию Union Station в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как отмечает издание, это еще один пример того, как Белый дом осуществляет контроль над округом Колумбия.

"Мы собираемся инвестировать средства, чтобы убедиться, что эта станция не будет грязной, что у нас не будет бездомных на [вокзале] Union Station", - приводит газета слова министра транспорта Шона Даффи.

Он сообщил, что новые меры потребуют соглашения с некоммерческой организацией Union Station Redevelopment Corp, которая осуществляет контроль за станцией, а также железнодорожной компанией Amtrak, указывается в материале.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы.