Хавьер Милей следовал в автомобиле с открытым верхом в городе Ломас-де-Самора, приветствуя жителей, когда между его сторонниками, полицией и протестующими начались столкновения

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден срочно прервать предвыборное мероприятие, когда протестующие стали бросать камни и бутылки в его кортеж. Кадры инцидента показал в прямом эфире телеканал TN.

Президент следовал в автомобиле с открытым верхом в городе Ломас-де-Самора, приветствуя жителей, когда между его сторонниками, полицией и протестующими начались столкновения. После того как в машину полетели различные предметы, охрана главы государства приняла решение срочно увезти его.

Официальный представитель президента Мануэль Адорни сообщил в X, что пострадавших нет. Он возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Рядом с главой государства находилась его сестра Карина Милей, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи, на которой бывший глава национального агентства по помощи инвалидам Диего Спагнуоло рассказывает о ее причастности к коррупционной схеме.

Проезд кортежа был приурочен к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые пройдут 7 сентября.