Будапешт считает, что это решение приняли незаконно, поскольку не учитывали его мнение

БУДАПЕШТ, 27 августа. /ТАСС/. Венгрия подала судебный иск против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая их решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Как сообщила близкая к правительству страны газета Magyar Nemzet, иск был направлен в Суд ЕС в июне, а 25 августа принят к рассмотрению.

По сведениям издания, Будапешт считает, что решение Совета ЕС и руководства Европейского фонда мира было незаконно, поскольку его приняли без учета мнения Венгрии. Речь идет о решении Брюсселя от февраля 2025 года, согласно которому 99,7% чистой прибыли от управления заблокированными российскими активами будет направляться в Европейский фонд мира, обеспечивая непрерывное финансирование военной поддержки Украины в размере €3-5 млрд в год.

Дата рассмотрения иска пока не определена. Как отметила Magyar Nemzet, это дело может затянуться на годы. Между тем, по подсчетам издания, из Европейского фонда мира на оказание военной помощи Украине уже было выделено €11 млрд.