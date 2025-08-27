Джевдет Йылмаз также напомнил об усилиях президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта

СТАМБУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз полагает, что президент РФ Владимир Путин мог бы встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле, где прошли три раунда прямых российско-украинских переговоров.

"Зеленский и Путин могут провести встречу в Стамбуле. Почему бы и нет?" - сказал Йылмаз в эфире телеканала Habertürk, напомнив об усилиях турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта. "Он является лидером, который пользуется доверием обеих сторон. Были достигнуты конкретные результаты по [черноморской] зерновой инициативе, обмену пленными. Турция всегда является альтернативой для решения [украинского] конфликта", - отметил Йылмаз.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял о готовности содействовать мирному процессу по Украине, в том числе в организации возможных переговоров на уровне лидеров, которые Турция могла бы принять на своей территории.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.