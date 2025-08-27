В Раде хотят ограничить роль иностранцев при назначении судей и правоохранителей

Иностранным экспертам предлагают запретить участвовать в формировании судебных и контрольных органов Украины

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады Украины внесла в парламент законопроект об ограничении прав иностранцев при назначении состава судебных, правоохранительных и государственных органов. Об этом сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".

Авторы документа предлагают отменить участие иностранных экспертов в формировании судебных и контрольных (правоохранительных) органов и возвратить властям право определять позицию государства в деятельности наблюдательных советов государственных предприятий. Законодатели предлагают закрепить принцип, согласно которому члены наблюдательных советов действуют от имени государства и в его интересах, а также устранить практику привлечения иностранных граждан как независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий.

В настоящее время международные эксперты имеют решающий голос при отборе состава или руководства Высшего совета правосудия, Конституционного суда, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального агентства по предотвращению коррупции, Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы, Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов и ряда других организаций.

Это уже не первая попытка ограничить иностранное влияние в стране. 22 июля 2025 года Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Владимиром Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером жители Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.