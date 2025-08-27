Госсекретарь США и глава МИД Израиля сошлись во мнении о том, что нужно продолжать тесное сотрудничество для обеспечения безопасности и процветания региона, заявили в пресс-службе Госдепа

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром ситуацию в секторе Газа, Сирии, Ливане и Иране. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств США и Израиля на встрече в среду обсудили "ключевые вопросы", касающиеся "Газы, Ливана и Сирии". Кроме того, Рубио на встрече с главой МИД Израиля затронул якобы "вредоносное влияние Ирана".

"Госсекретарь и министр иностранных дел Саар сошлись во мнении о том, что продолжение тесного сотрудничества двух стран необходимо для обеспечения безопасности и процветания региона", - говорится в документе.