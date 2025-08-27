Необходимость в размещении солдат должен определять уровень преступности, добавил вице-президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Войска Национальной гвардии США не будут патрулировать американские города на бессрочной основе. Об этом заявил 27 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете USA Today.

"Мы не хотим, чтобы бойцы Нацгвардии находились на улицах городов бессрочно. Мы лишь хотим, чтобы эти улицы стали безопаснее", - отметил он. По словам Вэнса, необходимость размещения войск Нацгвардии на улицах американских городов должна определяться "уровнем преступности, тем, что происходит с убийствами, вооруженными ограблениями, угоном автомобилей".

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек.

Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на источники, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.