По ним перевозят технику НАТО, в том числе из портов Балтийского моря, сообщило издание Tagesspiegel

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Германия практически завершила работу над сетью военных железных дорог. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на Минтранс ФРГ.

Как отмечает издание, по германским железным дорогам перевозится военная техника НАТО, в том числе - из портов Балтийского моря в направлении логистического центра близ Кракова в Польше. Оттуда грузы могут направляться на Украину, поскольку Киев проложил ширококолейные пути на территории Львовской области.

В начале августа генерал-майор ВС ФРГ, командующий подразделением внутренней безопасности Андреас Хенне указывал, что после начала специальной военной операции РФ на Украине ситуация с безопасностью в Европе "кардинально изменилась". Кроме того, он заявлял, что у Германии есть так называемые центры поддержки военных ("пит-стопы"), которые могут быть использованы при переброске сил на северо-восточный фланг НАТО в случае возможного конфликта с Россией.