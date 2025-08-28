Гендиректору МАГАТЭ ранее поступали угрозы, как сообщил источник, они исходили от "связанных с Ираном лиц"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном.

"Я хочу, чтобы у меня были конструктивные отношения с Ираном. Я сожалею, что присутствуют угрозы. Имеется информация, которая побудила страну, на территории которой расположена [штаб-квартира] МАГАТЭ, серьезно к этому отнестись", - сказал он в интервью агентству Associated Press, когда его попросили прокомментировать информацию об угрозах в его адрес со стороны связанных с Ираном лиц.

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра". Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от "связанных с Ираном лиц".