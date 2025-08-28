По мнению экспертов, президент США стремится контролировать все американские ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принимает большинство решений единолично, так как в его окружении практически нет людей, способных повлиять на его действия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании бесед с бывшими и нынешними сотрудниками американской администрации.

Газета отмечает, что в первый президентский срок Трампа чиновники регулярно сдерживали его порывы и влияли на принятие важных решений, касающихся пошлин и иммиграционной политики. Теперь же рядом с американским лидером осталось немного людей, которые способны переубедить его. "Думаю, он понимает, что мало что способно помешать ему сделать то, что он хочет", - считает бывший помощник Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт. По мнению историка Дугласа Бринкли, Трамп хочет "контролировать все американские ведомства". "Он хочет схватить всех за шиворот и сказать: "Я главный", - охарактеризовал Бринкли подход лидера США.

Среди решений, от которых безуспешно пытались отговорить Трампа, WSJ упоминает объявление о строительство бального (банкетного) зала Белого дома. Помощники американского лидера объясняли ему, что для этого потребуется снести часть восточного крыла Белого дома, и что строительные работы будут мешать чиновникам. Трамп на это заявил, что в любом случае построит бальный зал, и заключил со строителями контракт.

Кроме того, Трамп вопреки советам организовал весной ужин для инвесторов в его криптовалюту. Помощники главы Белого дома также не хотели, чтобы в мае на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой он показывал видео, якобы подтверждающее геноцид белых жителей Южно-Африканской Республики. Однако советники Трампа решили, что им лучше не вмешиваться в это. The Wall Street Journal отмечает, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, которая входит в ближайшее окружение Трампа, не пытается активно влиять на принятие им решений, объясняя это тем, что ее задача - управлять сотрудниками Белого дома, а не президентом.