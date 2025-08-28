В телефонном разговоре Моди и Стубб также обговорили развитие отношений между странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом урегулирование на Украине и развитие отношений между двумя странами. Об этом сообщил индийский МИД.

"Президент Стубб поделился своей оценкой недавних встреч лидеров Европы, США и Украины в Вашингтоне, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Премьер-министр Моди подтвердил неизменную поддержку Индией мирного урегулирования конфликта и скорейшего восстановления мира и стабильности", - указало ведомство.

Лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений и подтвердили приверженность укреплению партнерства в новых областях, включая квантовые технологии, 6G, искусственный интеллект, кибербезопасность и устойчивое развитие.

"Президент Стубб подтвердил поддержку Финляндией скорейшего заключения взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС", - отметил МИД.

Моди пригласил Стубба посетить Индию в ближайшее время. Лидеры договорились поддерживать связь.