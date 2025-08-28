Вице-президент Соединенных Штатов добавил, что в отношениях Вашингтона с Киевом его всегда беспокоила именно американская сторона

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Украина стала "бездонной ямой" при прежней администрации США, получала деньги, не имея реальной цели. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнсв интервью газете USA Today.

Он признался, что в отношениях между США и Украиной его "всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее - демократическая администрация [предшественника Трампа] Джо Байдена". По словам Вэнса, во время пребывания Байдена на высшем государственном посту Зеленский получал от США миллиарды долларов, "не имея реальной цели, не [проводя] реальную дипломатию". Он отметил, что у Байдена "не было плана по завершению конфликта". По словам Вэнса, Украина превратилась в "бездонную яму, куда [США] после возникновения проблемы бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы".