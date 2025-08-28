Мужчин в стране больше, следует из данных комитета по статистике республики

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Население Узбекистана достигло 38 млн человек, следует из данных комитета по статистике республики.

По его информации, по состоянию на 09:35 по ташкентскому времени (07:35 мск), число граждан республики превысило отметку в 38 млн человек. Отмечается, что мужчин в стране больше - 19 136 800, тогда как женщин - 18 863 200.

Ожидается, что в 2030 году численность населения страны превысит 41 млн человек, в 2040 году - 46 млн, а в 2050 году - 50 млн. Согласно информации комитета, в 1991 году население Узбекистана насчитывало 20,6 млн человек.